【名家足路】

車路士自杜曹上任，經過一段適應期後，近期表現漸入佳境，明日在英足盃八強對剛炒了領隊韋達的錫菲聯，有力大勝延續近期的強勁走勢，可以車路士的上盤作為今周重心之選。

今周改向英足盃埋手，希望重回勝軌。車路士在英足盃八強的對手錫菲聯剛與領隊韋達分手，筆者為此感到無限惋惜。錫菲聯上季交出令人驚喜的戰績，以第九名完成賽季，可是今季無以為繼，目前29戰得14分排包尾，基本上已不可能逃出生天，球會也決定炒掉領隊韋達。韋達自2016年接手錫菲聯，但就成功由英甲殺上英超，上季在英超的表現大獲好評，可惜今季未能延續走勢。錫軍今季表現不濟原因甚多，當中包括主力球員年紀偏大，踢來有心無力。錫菲聯差不多肯定降班，改由護級專家艾拿迪斯領軍的西布朗至今亦未見起色，有很大機會陪降。

紐記勢弱隨時陪葬

牌面上富咸很大機會成為第三隊降班球隊，但筆者更擔心紐卡素。紐記近期有點改善，連和三場，但和波並不足以令他們脫離護級漩渦，前鋒哥林威爾遜長休，是球隊戰績不濟的主因；如未能在短期解決這問題，被富咸趕過絕不為奇。

雖然錫菲聯高層最終決定換領隊，但似乎不可能扭轉近期頹勢，上場作客淨吞李斯特城五蛋，明日對實力更強、近況更佳的車路士，實找不到反底理由，因為錫軍球員似是等待球季結束。

車路士與林柏特解約後改聘杜曹領軍，球隊在這名德國領隊帶領下，除調整陣容外，更重要是建立了很好的團隊精神及士氣。周中歐聯主場再挫馬體會，補時入波奠勝後，正副選在場內外的反應證明了球隊相當團結，這點在季尾相當重要。除車路士的上盤可取，英冠一哥諾域治今對布力般流浪也可續看好，另外，米杜士堡作客米禾爾亦有不俗勝機。

文：譚拔士