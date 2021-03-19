曼聯周四在歐霸盃16強次回合，憑復出的保羅普巴一箭定江山，作客1:0擊敗AC米蘭，2回合計總比數贏2:1晉級。周五，歐洲足協亦隨即進行八強抽籤，曼聯對手是西甲的CF格蘭納達；另一英超代表阿仙奴，則抽中捷克的布拉格斯拉維亞，牌面上算是雙雙抽好籤，而且兩隊若一路過關斬將，有望決賽才相逢。

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曼聯在16/17球季在摩連奴帶領下，在歐霸決賽擊敗荷甲的阿積士，贏下球會首座歐霸盃，上季亦本有機會再次染指該盃，可惜戰至四強不敵西維爾，與冠軍無緣。今季曼聯以歐聯小組第三名的身份轉戰歐霸，但球隊籤運平平，32強先抽中西甲的皇家蘇斯達，16強更抽中意甲AC米蘭，但紅魔仍順利過關。

今次八強曼聯抽中西甲格蘭納達，相比下是好籤。雖然曼聯及格蘭納達過去從未碰頭，但今季英超球隊面對西甲球隊的歐戰成績，6場取得4勝2和外，西甲球隊更未曾入過一球，6場的總比數為11:0，數據上絕對有利曼聯晉級。

破米蘭鬥格蘭納達

曼聯領隊蘇斯克查在擊敗米蘭賽後指出，普巴的回歸對於在各條戰線爭取佳績有幫助：「我們非常想念普巴，他已缺陣大約兩個月，正取回受傷前的良好狀態，這對於我們餘下球季來說是極大的振奮。」今仗曼聯上半場表現欠佳，但普巴下半場上陣僅三分鐘，就射入全場唯一入球成為贏波英雄，同時也分擔了般奴費南迪斯（B費）的進攻重責，令曼聯多了一位可策劃或後上的中場球員，隊友勞基梳爾就大讚這位法國中場是世界級球員：「我們喜歡這個賽果，一次很好的勝利，我們一些球員回來了，下半場有一名世界級球員普巴改變局勢，球隊看起來更加好。」

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槍手遇英倫隊殺手

上線的另一場對碰，是同樣由歐聯降格的阿積士鬥羅馬，亦是八強中實力最接近的對碰。至於另一支英超球隊阿仙奴則在下線，八強對手為捷克的布拉格斯拉維亞。布軍可謂英國球隊的殺手，先在32強淘汰英超李斯特城，剛在16強再以總比數3:1淘汰蘇超格拉斯哥流浪，阿仙奴絕對不容輕敵。下線的另一場為同樣淘汰英超隊熱刺的薩格勒布戴拿模，大鬥由前槍手主帥艾馬利領軍的維拉利爾，同樣不易應付。由於曼聯及阿仙奴分處上下線，意味2支英超隊在4強不會相遇，唯一碰頭的機會就是決賽，歐霸盃8強將會在4月8日進行，次回合則於15日上演。

綜合瑞士外電