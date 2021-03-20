曼聯周五宣佈與德國科技公司TeamViewer簽署了球衣贊助合約，新合約會於2021/22球季起生效。據報道，曼聯與TeamViewer的合約為5年2.35億鎊（約25.33億港元），是英超史上單獨球衣贊助的最大額合約。對於曾經嘲笑曼聯目前球衣贊助、美國汽車製造商雪佛蘭的標誌形狀似衞生巾的「魔迷」而言，愛隊將更換胸前贊助商logo無疑是好消息。

曼聯從與TeamViewer所簽合約中將可每年袋4,700萬鎊，雖然不及2012年與雪佛蘭簽訂、於2014年正式生效的每年6,400萬鎊，但以單獨球衣贊助合約而言卻是英超最貴合約。儘管在武漢肺炎疫情之下足球會仍然缺乏比賽日球迷入場收益，惟曼聯仍然簽下了全球運動隊在疫市中的最巨額贊助合約。

除了作為球衣贊助，雪佛蘭亦為曼聯的官方汽車合作夥伴。消息人士表示，曼聯物色新的汽車合作夥伴將可以每年賺取約1,000萬鎊。另有消息指，TeamViewer的標誌出現在曼聯球衣上之時，會由原來的藍色改為白色。

紅魔新贊助合約為每年4,700萬鎊，與西甲的巴塞隆拿相同，兩隊在世界足球的最豐厚球衣贊助合約排名榜並列第二，排在榜首是贊助合約每年價值6,000萬鎊的皇家馬德里，巴黎聖日耳門（PSG）以每年4,300萬鎊排第四，車路士則以每年4,000萬列於第五位。

球會在聲明中透露︰「合作會於2021/22球季開始。這項協議將世界上最受歡迎和最成功的運動隊伍與歐洲增長最快的軟件公司聚集在一起。」曼聯董事總經理李察阿諾在宣佈新的贊助合約時表示︰「我們為能夠與全球最令人興奮和具有活力的軟件公司建立合作夥伴關係而非常自豪。聯繫和協作的能力對於全世界以及我們有11億球迷和追隨者的社區是從未如此重要。我們期待與TeamViewer合作，實現將人們與企業以更智能化方式聯繫的夥伴關係。」

TeamViewer行政總裁Oliver Steil亦表示對於是次的合作關係很興奮，認為這可以擴展他們的品牌定位，「對曼聯選擇我們作為其正在前進的科技之旅的合作夥伴感到非常自豪。」

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