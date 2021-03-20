NBA交易限期將在下周四結束，據美媒周五消息指，奪冠大熱之一的快艇有意簽入塘鵝控衞朗素波爾（Lonzo Ball），除因為後者今季表現出色，快艇隊內亦欠缺一位有組織能力的控衞，他們盼能在死線來到前，尋求交易方法簽入這位23歲控衞。

據《紐約時報》記者Marc Stein的消息指，快艇正「尋找交易方法」簽入朗素波爾，希望能在3月25日交易限期前成事。來自波爾家族的朗素，正值NBA生涯第四個球季，以往他因欠缺外圍能力，常被批評只懂助攻，是位不會進攻的控衞。今季他就把握更多起手機會，在塘鵝場均獲得14.2分、命中率42.5%和三分命中率38.5%，三項數據均為生涯最佳。

朗素今夏即將成為受限制自由身，但消息指出，快艇目前並沒能夠交易的首輪選秀權，但就能夠互換2027年首輪簽，快艇要簽入他，可能要透過一宗三方交易。快艇期望朗素可為隊內雙星尼納特（Kawhi Leonard）和保羅佐治（Paul George）組織攻勢，目前隊內有列治積遜（Reggie Jackson）和比華利（Patrick Beverley）兩位控衞，他們共享出場時間，但二人場均合共只有5次助攻，而朗素職涯場均助攻有6.4次，絕對是快艇希望簽入的人選。

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