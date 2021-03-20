繼瑞士網球天王費達拿和西班牙球手拿度相繼退出下周一展開的邁阿密網球公開賽，一哥祖高域周五亦在社交媒體宣佈不會出戰此項賽事，他指自己將會留在家中陪伴家人，同時更希望尋找「work life balance」，在網球和生活之間找到平衡。

將在下周一22日展開的邁阿密網賽是ATP 1000分級的大師賽，拿度和費天王等勁敵相繼棄戰，是祖高域衝冠的大好機會。他有望在排名積分榜上，進一步拉開跟第二位的俄羅斯球手梅韋迪夫的差距，但周五他在個人Twitter表示不會出戰邁阿密網賽，他說：「致親愛的球迷，很抱歉我今年不會來邁阿密比賽，我決定用這段寶貴的時間陪伴我的家人。隨着有各種限制，我需要在巡迴賽和家人之間找個平衡，我很期待下年再來邁阿密比賽！」

這位18個大滿貫錦標得主是邁阿密網賽6屆冠軍，他分別在2007、11-12和14-16年6次在邁阿密封王，他於賽會的對戰成績更保持44勝7敗，他曾出戰過此項賽事13次。祖高域2021出戰的9場賽事全部勝出，包括ATP盃和年初舉行的澳網。

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