曼城周六在英格蘭足總盃8強比賽末段連入兩球而以2:0擊敗愛華頓，創出客場連續17場不敗的隊史新紀錄，而球隊連續三季打入英足盃4強則是自1931/32至1933/34球季以來第一次，曼城亦得以保持爭取史無前例的「四冠王」的希望。

曼城今戰於葛迪遜公園球場力挫愛華頓後，各項賽事連續在客場17場不敗，打破了球隊於1999年1月至9月創出的隊史紀錄，該17場客場戰績為15勝2和，而最近客場14連勝亦為隊史及英格蘭紀錄。

兩季之前，曼城曾首次贏得英超、英足盃和英格蘭聯賽盃的英格蘭「三冠王」，今季該隊亦是奪取「三冠王」的熱門，並有希望成為「四冠王」。除了英足盃晉身4強外，曼城目前在英超以14分優勢高踞榜首，下月則於英聯盃決賽對熱刺，至於歐聯亦打入了8強，經抽籤後將與德甲的多蒙特爭奪4強席位。

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