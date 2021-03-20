目前在聯賽榜排第3位的理文今日5時30分，在港超聯三料賽事尾場料有射手洛迪古斯登場，必乘剛擊敗冠忠南區的氣勢狙擊標準流浪，力爭三分，以求收窄與榜首雙雄傑志及東方龍獅的距離。

港超聯復賽一個月後，今季內首次安排三料賽事，天水圍飛馬對愉園及晉峰對南區，同時間於三時在元朗大球場及深水埗運動場上演，理文在尾場遇流浪；由於第3名到包尾只有5分距離，這三場賽事的賽果，足以影響爭取打季後爭標及護級組形勢。

理文今季繼續擴軍，可是聯賽首2戰對傑志及東方只得1和1負，不過，球隊近績有明顯改善，近3場聯賽錄得2勝1和，當中上場2:1擊敗南區後，目前5戰8分守在第3位，若此戰能全取三分便可收窄與東傑的距離。

為填補射手尼迪利掛靴後的空缺，理文簽入前港超聯神射手洛迪古斯，這名西班牙前鋒經過多日操練，相信今日有望落場。理文主教練陳曉明對球隊上場擊敗南區重回勝軌感欣慰，亦期望新加盟的洛迪古斯能為球隊帶來更多入球。

雖然理文牌面佔優，但兩軍在菁英盃分組賽戰況卻較預期接近，首戰2隊踢成1:1，次循環理文苦戰險勝。流浪前仗聯賽擊敗晉峰打開今季勝門，上場更成功守和傑志，今乘勇再鬥理文，流浪教練之一的賴嘉輝表示，球隊上場防守較之前更有紀律，希望球員信心進一步提升下會有更好表現。

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強陣飛馬鬥不勝愉園

兩支早前因拖欠保險費、曾被足總判罰的球會飛馬及愉園，今午作季內首度交鋒；縱使兩隊財政情況令外界關注，但表現未受影響，當中飛馬上場對爭標隊東方展示極佳戰意，成功守和0:0，目前5戰2勝1和2負得7分，排在第四位，兩名東方借將胡晉銘及劉學銘此戰復出，陣容完整，配合快馬達施華有力擊敗未嘗一勝的愉園。

愉園上場對包尾晉峰表現不似預期，補時輸12碼致敗，現時5戰4分仍守在第6位，不過在主力前鋒羅拔奧度仍未復出下，相信此戰會以防守為先，再等機會以反擊爭取入球。

晉峰開勝門望再搶分

同時間另一場，缺正選門將謝德謙的南區在深水埗運動場對晉峰，南區港超三連敗後主教練列文表示，球隊必須改善攻守才有機會終止連敗走勢。晉峰上場缺少卡爾特納及費利浦薩兩名外援仍能擊敗愉園，此戰乘剛取得歷史勝仗對南區，或有機會再次搶分。兩隊在菁英盃分組賽同組，南區錄得1勝1和，季內對賽戰績佔優。

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