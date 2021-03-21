曼聯上周五宣佈與德國科技公司TeamViewer成為新的球衣贊助商，雙方簽下據報價值2.35億鎊（約25.3億港元）的五年合約，由2021/22球季開始生效。不過在公佈合作之後，TeamViewer股價應聲下跌，有報道認為，曼聯每年收到的贊助費可能沒有達到報道所指的4,700萬鎊。

TeamViewer的估值在武漢肺炎疫情期間急升，但曼聯宣佈雙方合作後命運逆轉，《Bloomberg》報道，TeamViewer的股價於周五應聲下跌16%，而他們並不是第一家與曼聯合後有負面影響的公司。與曼聯達成上一份球衣贊助合約的雪佛龍全球營銷主管Joel Ewanick，在合約宣佈後的48小時內就遭解僱。

由於贊助，TeamViewer的營銷開支預期將會顯著增加，但對曼聯來說更擔心的是，據美國方面的報道，該會每年所收將少於報道所說的4,700萬鎊，而這個數字本已稍低於估計雪佛蘭每年給曼聯的5,200萬鎊。

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