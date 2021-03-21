部份英超球會上周中啱啱踢完一輪歐聯同歐霸賽事，一班球員飛返去英國之後需要自我隔離，估唔到當地警方為咗檢查佢哋有冇乖乖哋留喺屋企，居然真係走去「突襲」球員嘅住所，睇吓佢哋有冇違反防疫條例。

所有喺上周中跟隨球隊出戰歐聯同歐霸嘅職球員，返到英國之後都必須喺住所自我隔離5日，期間他們只可以喺有球會訓練同比賽嗰陣，先離開屋企，就算係出去買嘢或者自己加操，都一律禁止。周中有份踢國際賽嘅英超球會包括利物浦、曼城、車路士、曼聯同阿仙奴，都被警告必須密切遵守防疫條例。冇諗到當地警方真係抽查球員住所，隨機檢查佢哋有冇依例留喺家中隔離，不過暫時都未發現有人違例。

有球員內幕人士話，有權威人士攞住所有出國比賽嘅職球員名單同資料，但冇諗過警方真係去突擊檢查：「聽過有球員講笑話有警察去過佢屋企，確保佢留喺住所隔離，點知原來係真，之後都聽到其他球會有呢個經歷。我哋畀人警告，如果違反防疫條例就會好大鑊，點知係咁認真。」

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