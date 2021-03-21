賓施馬周六梅開二度，帶領皇家馬德里在國際賽期前於西甲以3:1擊敗切爾達，皇馬教練施丹賽後坦言，不明白法國國家隊為何選賓施馬。

2015年起便未有獲法國國家隊教練迪甘斯徵召的賓施馬，周六是於20分鐘為皇馬先開紀錄，10分鐘後再建一功助球隊領先2:0，各項賽事近8戰射入6球，今季在西甲則累積射入了17球。

施丹周六被問到有關迪甘斯拒絕徵召賓施馬的問題時說︰「你不明白，我不明白，很多人都不明白。作為皇馬教練，對我來說他留低與我們一起是更好，那是肯定的。他今日與隊友們所做的令人驚歎，他很努力而且希望獲得更多。」

賓施馬2015年因為捲入前法國國家隊友華布拿的性愛影片勒索案而一直未再入選法國隊，而他於2017年亦曾表示，只要迪甘斯是法國隊主帥，他都不會有機會重返法國隊。

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