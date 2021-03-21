周日港超聯尾場賽事，理文在主場將軍澳運動場迎戰標準流浪，在接近全場90分鐘圍攻對手的情況下，有沙普夫射失12碼，最終兩隊以0:0賽和。賽後理文被較早時間贏波的天水圍飛馬趕過，跌落聯賽第四位。

早前理文有球員被指對南區隊長佐佐木周作種族歧視言論，理文已表明會對該球員作內部處分，今仗常規正選余煒廉並沒有在球員名單中，理文以徐宏傑與列斯奧任中堅，基華尼頓串演中鋒。流浪在25分鐘就有基藍馬於禁區混戰中受傷，要由杜格拉斯入替；理文其後有黃金機會，金承龍近射被奧利斯救出，半場兩隊沒有入球。

上半場久攻不下，易邊後理文即換入季中加盟的洛迪古斯，繼續圍攻流浪。不過，面對流浪的堅守，理文一直未能打破僵局。其後洛迪古斯博到12碼，沙普夫在72分鐘主射又中楣彈出。尾段理文繼續強攻，甚至換入荷西安祖串演前鋒，但都未能取得入球，完場前再有在後備席的高俊被逐，兩隊最終以0:0賽和。

理文主教練陳曉明賽後表示：「我們整場的決心都足夠，比賽節奏很快，製造到的機會也很多。當然，對手防守很嚴密，特別下半場已縮到最後，基本上放棄進攻。這是我們需要解決的，今仗也嘗試了很多解決方法。我們今仗已作出最大的努力，踢得幾有球味，希望未來球味與成績成正比。」

雖然今仗只有481名球迷入場，但最近港超聯入場人數提高，陳曉明指：「近一、兩年大家都很支持本地產業，電影、小店等，足球也是本地的產業，雖然入場人數多少，老闆也不能回本，但多人關注、入場，投資者會覺得，我們做的事是有人欣賞的，不是私人派對。」

繼上仗對傑志後，流浪連續兩場守和爭標分子，副隊長盧均宜指：「上仗我們已有經驗這樣守，但反擊比對傑志時做得好。基藍馬受傷對守高波有影響，但我們決心搭夠。」

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！