今日香港游泳奧運計時賽共產生三個香港紀錄及三個東奧B標，大放異彩的是18歲飛魚卓銘浩，刷新200米及800米自由泳港績外，更手執三個賽項包括200米、400米及800米自由泳東奧B標，大有機會以「外卡」參加東奧，不過他沒自滿，期望在未來的達標賽以奧運A標出線東奧。

香港暫時只有兩位女將何詩蓓及歐鎧淳達了東奧A標，可直入奧運，但男子組暫時未有人達A標，若最後未有人達到，就以較佳的B標選出一名男將以「外卡」入奧，今年6月27日前截標，卓銘浩今日在關鍵時刻達到兩項B標，他說：「今年的200米同800米香港紀錄，我對200米自由泳更感到開心，我中五就想破，等了一年半今日終於做到，這時間（1分48秒46)更是出乎我意料之外，觸池一刻以為自己看錯，以為是49秒。」

卓銘浩今日的200米自由泳是打破現任港隊教練黃鍇威在2011年7月的1分49秒58，更重要是距離東奧A標相差1.4秒（A標是1分47秒02)；他的800米自由泳是以8分03秒41打破自己保持的港績，跟東奧A標相差9秒，他說：「我會跟教練商討，看哪個項目較有機會達到A標，或許會集中訓練某一兩個項目。」卓銘浩曾於2019年4月達到400米自由泳的東奧B標，三標在手，他多得近期強度大的訓練：「好多時候我訓練到連晚飯也吃不下，練到想嘔，但今日見到成果，甚麼也值得。」

卓銘浩表示自大師兄杜敬謙在兩年前不幸在美國訓練中猝死後，希望連帶師兄的精神游入東奧：「前幾天（本月18日）是他兩周年死忌，我跟去年一樣都接了一隻白色紙鶴，放在體院一個為他而設的紀念架上，希望我能以A標報答師兄的教導。」今年四月將考DSE的卓銘浩，希望在下月香港計時賽能游到A標的時間。

今日另一個香港紀錄是衛恆恩的400米個人混合泳，時間是4分26秒78；而女將譚凱琳則在100米自由泳以55秒70達東奧B標。

截至今日，共有兩位東奧A標女將何詩蓓及歐鎧淳，達B標女將有鄭莉梅、何南慧、楊珍美、黃筠陶、譚凱琳；B標男將有卓銘浩及何甄陶。

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