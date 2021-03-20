白禮頓周六憑李安度杜沙特、韋碧克及馬奧比各建一功，在英超主場以3:0大勝紐卡素，兩連勝後與降班區有6分距離，聯賽六輪不勝的紐卡素則面臨更大護級壓力。

周六對紐卡素之前，白禮頓今季在英超只曾於主場贏過一場，但球隊今場佔盡優勢，雖然開賽初段積及莫達兩度攻門分別高出及被紐卡素門將杜巴夫卡沒收，但球隊在連番進攻至補時終於打破缺口，由李安度杜沙特遠射破網而領先1:0。

換邊後，紐卡素原本有機會扳平，惟賴恩費沙49分鐘在禁區內的施射中柱彈出。51分鐘，韋碧克遠射得手，白禮頓領前至2:0。68鐘，馬奧比接應柏斯高哥斯右路傳中於門前射入，為白禮頓奠定3:0的勝局。

繼上仗擊敗修咸頓後再挫紐卡素的白禮頓，目前29戰得32分續居聯賽榜第16位，28分的紐卡素繼續排在降班區外的第17位，少賽一場下領先第18位的富咸2分。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！