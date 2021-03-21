前高爾夫球世界一哥「老虎」活士，上月23日在洛杉磯遇上交通意外，腳部多處受傷要接受手術，雖然現時已經出院回到家中休養，不過事故調查依然進行當中。據英國傳媒每日郵報指，調查人員對汽車的行車紀錄儀進行調查後發現，活士在超速駕駛並且在汽車失去控制前，這位前高球一哥未有採取任何措施來防止撞車事故發生，因此懷疑活士在駕駛途中打嗑睡，才會導致這次意外的發生。

早前有報道已經指出，由於活士在車禍前10分鐘疑因為約了人因被耽誤怕遲到，因此其座駕行駛甚快，最終導致意外發生，當時洛杉磯的警察部門將意外界定為「純粹的意外」，未有對活士作出刑事檢控。不過根據對行車紀錄儀進行調查的結果證明，活士在車禍前未有踩向油門，同時亦未有踩剎車，而且在到達事故現場前一直以正常速度行駛，相信是在某個時候汽車撞到地面從而失去控制。

現時證據正在支持法醫專家較早前的理論，當時有電視台採訪了幾名法醫專家，他們就認為活士正準備前往高爾夫球場的途中，在駕駛期間打嗑睡或者注意力不集中，因此導致汽車脫離了原本的車道，然後導致車故發生。

另外又有幾名事故重建專家對洛杉磯警長維蘭路華（Alex Villanueva）的決定提出質疑，認為在上個月事故發生後，就應該聘請毒品專家去為活士進行一次評估，以檢視活士是否有藥駕或是酒駕等行為，但當時維蘭路華認為沒有明顯跡象顯示活士在酒精及藥物影響下駕駛，因此沒有必要這樣做。

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