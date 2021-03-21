自從今年1月因為疫情關係，決定放棄中超球隊大連人教練一職，繼續留在英格蘭生活的西班牙名帥賓尼迪斯，至今仍然未有再執起教鞭。近日「肥賓」接受採訪時就表示自己將目光放在英超，同時透露只要有一支具競爭力的球隊發出邀請的話，自己就可以即時展開工作。

肥賓曾經於2004年至10年執教過利物浦，更曾經兩度帶領球隊闖入歐聯決賽，並且於05年以協助球隊在落後3球的情況下封王。此前有英國傳媒指，肥賓有機會成為蘇超豪門些路迪的新教練，不過這名西班牙名帥就表示，自己主要希望再次執教英超球隊：「首選會是英超，因為我喜歡英超而且家人住在這裏。如果不能夠的話至少也是留在歐洲，我懂得法文，所以法甲是可以。至於西甲，因為沒有球隊有足夠金錢與皇家馬德里及巴塞隆拿作競爭，所以我的首選會是英超。」

肥賓又指自己已經準備好隨時執教：「如果英格蘭有一個合適的邀請，我可以在明天就開始工作，不過我需要具競爭力的球隊，或者有一個計劃可以令球隊變得有競爭力，所以現時我可以等待，從而獲得一份合適的工作。」對於現時紐卡素接近跌入降班區，肥賓只表示：「希望他們一切順利，並且可以留在英超。」

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