列斯聯周六宣佈，隊史入球紀錄保持者彼得羅利馬逝世，享年74歲。

球會在聲明中表示︰「非常難過，列斯聯得悉名宿羅利馬今日上午因為長期病逝世，享年74歲。」列斯聯指，彼得羅利馬對球會的貢獻永遠不會被遺忘，他的離世是列斯聯大家庭另一個很大的損失，而他將永遠是球會的象徵，「在這個艱難時刻，列斯聯會在精神上支持彼得的太太Sue及其他家人。」

羅利馬1962年9月在對修咸頓的比賽以15歲零289日之齡「地標」，締出最年輕為列斯聯上陣的隊史紀錄。這名蘇格蘭國腳在23年中兩度效力列斯聯，總共上陣705場射入238球，期間贏取過兩屆英格蘭甲組聯賽冠軍（1968/69及1973/74）以及1972年英格蘭足總盃冠軍，另外亦奪得1968年的英格蘭聯賽盃及1969年的慈善盾。羅利馬亦是列斯聯在1975年歐冠盃決賽的隊員之一，當時他射了一球但被判無效，列斯聯結果爭議性地以0:2不敵拜仁慕尼黑。

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