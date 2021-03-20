職業病，每到外地，都總要找些與體育相關的東西看看；能配合賽期的話就看場球賽，不然到些著名場館外看一眼，都覺滿足。太太老是埋怨，「特意走去望球場一眼，有甚麼好看？」大概我們首次一起到訪芝加哥的經歷為她帶來太大心理陰影。記得那天零下溫度兼落雪，我像着了魔般於聯合中心（芝加哥公牛之主場）外反覆觀賞那個MJ（佐敦）銅像，結果兩人於寒風中站了近半小時，還不停要求她為我拍照呢。身冷，但熱血到不得了；對她而言只是座普通建築，但對我來說，卻是夢想成真。

疫情之下，未能離港逾年，這個習慣自然難以繼續。有天忽發奇想，香港雖然沒有大型球會主場，但論街場數目和密度，絕對不輸任何城市。既然無法遠遊，找些香港特色街場看看，好像也不錯。

家住港島，打街波長大，以灣仔修頓作主場，也不時到訪維園，亦經常於如今已易名作中山紀念公園的西區公園街場跟隊，滿以為港島街場的地板都給我磨光磨滑。誰不知上網搜尋，找到許多球場原來近在眼前，卻從未到訪。說到隱世，首推堅尼地城配水庫遊樂場，入口位於摩星嶺道旁之小路，到達配水庫大門後還要沿小徑上斜，方能抵達。在大部份室外籃球場地板都已鋪上膠面的今天，你到達後可能會有時光倒流二十年之感；那裏的地面是石地 — 沒錯，就是我們小時候打街波，一跌到就定必流血的那種。有意前往的朋友要注意時間，由於該處沒有照明系統，入夜之後，身處漆黑一片、周遭雜草叢生、離開時還要經過墳場，雖說平生不作虧心事，但多少還是會有點緊張。

在這個球場附近，還有俗稱「沙倉球場」的堅尼地城臨時遊樂場。名為臨時，但其實已由1976年「臨時」至今。球場位於海傍，加上籃球場尺寸較小，已忘了多少次因長傳失手把球擲向海中，於該處踢波的朋友想必感受更深；觀龍樓下的「科士」很有名、位於上環的「卜公」亦相當具特色。抱着籃球遊香港，趣味也不比旅行睇波低。

伍家謙

多媒體工作者

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