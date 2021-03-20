排第三的理文周日港超聯三料尾場料有射手洛迪古斯登場，力求擊敗標準流浪爭連捷，以求收窄與榜首雙雄傑志及東方龍獅的距離。

港超聯復賽一個月，周日首次安排三料賽事，而理文周日5時30分在將軍澳運動場遇流浪是第六周賽事的焦點戰。理文今季在聯賽首兩戰對傑志及東方，只取得一和一負，幸球隊復賽表現及近績有改善，上場2:1擊敗南區，近三場取得2勝1和，目前5戰8分守在第三位，落後多踢兩場的傑志及東方5分及4分，如此戰能夠順利在流浪身上全取3分便可收窄與兩強距離。

理文為填補射手尼迪利掛靴後的空缺，簽入前港超聯神射手洛迪古斯，而這名西班牙前鋒經過多日操練，相信周日有機會落場。主教練陳曉明對球隊上場擊敗南區重回勝軌感欣慰，而球隊在尼迪利離隊後尚適應新進攻模式，期望新加盟的洛迪古斯其後能夠為球隊帶來更多入球。

流浪在菁英盃分組賽兩鬥理文，而首戰兩隊踢成1:1，次循環理文苦戰險勝一球，而流浪前仗聯賽擊晉峰打開今季勝門，上場成功守和傑志，今乘勢再挑戰理文，流浪教練團有信心續做好防守，伺機爭取入球。教練之一賴嘉輝表示，球隊上場防守較前更有紀律，希望球員信心進一步提升下會有更好表現。

港超聯周日賽程

3:00pm：天水圍飛馬[4] vs 愉園[6]（元朗大球場）

3:00pm：晉峰[8] vs 冠忠南區[7]（深水埗運動場）

5:30pm：理文[3] vs 標準流浪[5]（將軍澳運動場）

票價：$80及$30(長者及學生票)

[]內為聯賽排名；球迷入場前需填寫個人資料及健康申報表

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