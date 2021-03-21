湖人近月已有中鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis、 AD）因傷缺陣，獨力撐起球隊的勒邦占士（LeBron James），亦於周六NBA常規賽主場迎戰鷹隊的賽事扭傷右足踝，紫金兵團兩位超級球星悉數受傷，情況令人擔心。湖人在未來兩周將要鬥太陽、東岸1哥76人、公鹿和快艇等多支勁旅，西岸排名勢必進一步下滑。

紫金兵團於本月初的明星賽舉行前，已有AD因小腿及阿基里斯腱傷患休戰，近日再有正選中鋒馬克加素（Marc Gasol）加入十字兵行列。把整隊重擔都放在自己肩上的占士，至周六賽前已帶領湖人取得四連勝。惟好景不常，占士亦在鬥鷹隊一仗扭傷右足踝，雖然他接受X光檢查結果為陰性，但暫時復出未有期。過往極小心保護身體的占士甚少受傷，惟一旦受傷，就會休養至確保其傷患完全康復才會復出，加上他已達36歲之齡，湖人定必更加謹慎。占士今個3月場均上陣34分鐘，獲得28分7.6籃板和9助攻。

有消息指占士至少要休養四至六周時間，而AD最快要到四月初才有機會復出，湖人接下兩周的賽程更加相當難打，下仗即要作客跟他們爭逐西岸第二的太陽，鬥塘鵝後，又隨即迎戰東岸榜首76人，之後還有其同市宿敵快艇和上屆總決賽對手熱火的挑戰。據美媒數據統計，湖人下半季剩餘的賽程難度排聯盟第6。缺少兩位主力的湖人，常規賽排名恐會下跌。湖人周六不敵鷹隊後，已隨即被太陽搶回二哥位置，身後的快艇、金塊和拓荒者僅落後湖人2至2.5場勝差，距離7至10位的球隊亦僅4場勝差。外媒認為，湖人必須在周四交易限期前簽入球員頂替。

今仗在爭球時意外令占士扭傷的鷹隊前鋒沙洛文希爾（Solomon Hill），個人社交媒體事後被網民洗版大鬧，不少球迷鬧他是「垃圾」、「為何還在打NBA」、「因為占士在去年總決賽中擊敗了你，所以你這麼不理智嗎？」，沙洛文希爾去年效力熱火，而湖人於總決賽中擊敗熱火奪冠。當事人隨後回應：「永遠不會如此不尊重比賽，有目的地要某位球員受傷，他（占士）也知道，這對我來說很重要。祝他能夠早日康復。」

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