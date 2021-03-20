周日英超尾場賽事，熱刺作客阿士東維拉。熱刺剛於歐霸16強，加時0:3慘敗於薩格勒布戴拿模腳下，總比數輸2:3出局，球隊今季只餘下聯賽以及英聯盃兩條戰線，要取得下季歐聯席位相當艱難。維拉上周中獲得休息時間，雖然隊長基亞利殊未必可趕及復出，惟球隊近兩仗皆保不敗，反而近況較頹的熱刺要讓平/半，寧捧下盤。（球賽編號：星期日63；now621台明日3:30am直播）

季初一度排在聯賽榜上半版的維拉，自踏入2021年後狀態下滑，現已跌至今輪前的第九位，但依然有機會爭奪歐戰入場券，因此戰意不會較熱刺差。過去五場比賽因傷缺陣的主力基亞利殊雖已開始復操，但領隊甸史密夫表示只要該位英格蘭國腳未達最佳狀態就不會上場。雖然維拉近4仗僅1勝，惟球隊的防守做得相當好，4場只失2球，面對熱刺可保不失。

另邊廂的熱刺剛於歐霸被淘汰出局，賽後摩連奴再次怒斥球員態度出現問題，預計軍心必受影響。上周對陣阿仙奴時拉傷大腿的射手孫興民上陣成疑，另一主力前鋒哈利卡尼在上周中歐霸盃踢足120分鐘，體力必定受影響，加上加里夫巴利、盧卡斯莫拉及貝雲積近幾場沒有太多表現，熱刺此役預計難反彈，下盤可期。

文：王杰