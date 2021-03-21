衞冕的川崎前鋒周日在日職聯賽，作客以5:0大勝浦和紅鑽，開季七戰得19分繼續排榜首。名古屋鯨魚同日作客以1:0小勝鹿島鹿角，六戰全勝暫列第二。

川崎前鋒憑着小林悠在42分鐘的入球，半場領先紅鑽1:0。易邊後四分鐘，小林悠轉做助攻在右路傳中，李安度達美奧心口控定後車身抽入，為前鋒將分拉開至2:0。兩分鐘後，後上助攻的左閘旗手怜央，接應祖奧舒密特的傳送，為客軍射成3:0。53分鐘，小林悠攻入個人今仗第二球，前鋒領先4:0。67分鐘，脇坂泰斗在禁區外遠射得手，為前鋒鎖定5:0勝局。

同日，名古屋憑着稲垣祥在下半場一箭定江山，以一球小勝佔主場之利的鹿角。名古屋開季六戰全勝，當中有四場以1:0僅勝對手。他們目前以18分排在聯賽榜第二位，僅落後多踢一場的前鋒一分。

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