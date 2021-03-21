「試過就無悔！」曾是體操代表的香港長跑好手屈旨盈，為爭東奧全馬入場券，於2019年放棄浸大教職，全職訓練；今日在小西灣運動場舉行的季前測試賽，她在一萬米跑以37分59秒84奪冠後坦言，已肯定東奧無望，正找工作的她坦言無悔當初棄工追奧，下月八號她將參加大邱國際半馬拉松賽（虛擬跑），選擇跑吐露港做佳績。

屈旨盈小學至中學都是體操代表，到大學才開始由越野跑展開長跑路：「我全職訓練時有很多得着，去過很多地方訓練，見識很多，由於疫情，令我無法出外比賽爭取成績，現在集中跑短一點的5,000米及10,000米，對日後全馬也有幫助。」

屈旨盈表示對於今日在10,000米的時間不太滿意，希望下周在將軍澳運動場舉行的香港田徑系列賽會發揮更好，四月的虛擬半馬賽也是她的新嚐試：「我選擇吐露港及平日比賽，主要是那條路是我平時練習的路，好熟悉，選平日是希望不會太多單車人士，目標是1小時22分左右。」

另邊廂正爭取東奧女子全馬的姚潔貞，今日以觀眾身份在場外為丈夫陳家豪的徒弟莊司晹打氣，後者在男子5,000米跑以15分24秒68奪冠，潔貞表示明日也會在體院接種疫苗，方便她於五月到哥本哈根出戰全馬賽力爭奧運標準。

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