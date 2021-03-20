【香港季前田徑測試賽】

【本報訊】香港季前田徑測試賽昨日假小西灣運動場開賽，跳高女將楊文蔚因傷闊別賽場近兩年復出，她以3步起跳造1米62成績，她指滿意表現和康復進度，期望5月能以全程起跳出賽，近月剛轉為全職運動員的師妹鄧伊程躍過1米77，創個人最佳。此外，體院運動員下周起可接種武肺疫苗，楊文蔚指暫時未有決定，但為方便出外作賽估計會接種。

26歲的楊文蔚前年5月練習時右腳阿基里斯腱撕裂重創，同年年底傷口撕裂，延遲復健進程，養傷近兩年她昨日終復出，以3步起跳造出1米62，賽後興奮指久休復出略感緊張，並透露現時訓練水平與受傷前相若，「不過不失吧，三步起跳（成績）跟受傷前差不多，之後會再調整並嘗試五步起跳。」師妹鄧伊程及周君穎分別以1米77及1米75刷個人最佳，楊文蔚指喜見兩人進步，期望三人切磋能提升香港水平。體院運動員下周起可接種武肺疫苗，楊文蔚指為方便出外作賽，傾向接種，「我都有考慮，但沒辦法，因要外出比賽，我想還是要接種。」

呂麗瑤奧運夢順其自然

此外，呂麗瑤昨於測試賽出戰主項100米跨欄，結果跑出13秒63，雖與個人最佳13秒32有距離，但她認為以開季水平而言屬不錯，又透露今年將出外比賽，但地點尚待教練安排，變數眾多，故未決定打疫苗，「有很多因素影響，例如入境及隔離，又要知道歐盟會否出疫苗護照，但可能有很多條件，這刻很難決定，但會考慮的。」東京奧運將於7月底開賽，呂麗瑤雖時間未達門檻，但仍有機會靠排名奪入場券。