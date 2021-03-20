前巴西球星阿祖安奴一向私生活混亂，5年前掛靴的他被爆最近同時翻撻兩位前度，帶他們上酒店，而且兩人都不知道對方的存在。

阿祖安奴最近出售了自己的豪宅，然後在巴西里約熱內盧租住豪華酒店。在這段期間，被巴西的狗仔隊拍攝到有兩名女子經常出入他所住的酒店，一位是他的前未婚妻、年僅23歲的莫莉娜，而另一位就是曾在15年與他拍過拖的模特兒兼醫學生美絲姬達。

據報阿祖安奴非常有技巧地翻撻兩位舊情人，讓她們在不同時段來到酒店陪伴他。消息人士指，每當阿祖安奴確定莫莉娜已回到離酒店車程有5個半小時的住所後，才會再約美絲姬達來酒店約會，但現在被報章踢爆他「一腳踏兩船」後，不知兩位前度會否再次和阿祖安奴分手。

莫莉娜與阿祖安奴在2019年開始拍拖，去年6月訂婚，但僅訂婚一周後就分手，而且阿祖安奴當時還公開指責對方虛偽。

曾效力帕爾馬及國際米蘭的阿祖安奴，現年已經39歲，球員時代的光茫很短暫，終日沉迷飲酒及女色，曾被爆召10多名妓女舉辦性愛派對。3年前，他曾表示是受父親離世的傷痛，才經常沉淪於酒色來逃避現實。

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