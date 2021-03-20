2019年對於李祉均而言或許是豐收之年，她在那年3月助理大女籃在大專盃兩連霸後，7月也跟卓婷、王家怡及陳偉萍在多倫多舉行的Red Bull三人籃球總決賽贏得亞軍。可惜疫情年尾襲港，並於2020年大爆發，香港體壇停擺，其勢頭正盛的籃球路也煞停。李祉均坦言之前曾跟中國女籃聯賽（WCBA）方面取得初步聯繫，但未有進一步行動就被迫暫停，「疫情令一切停下，大學畢業像踏入另一階段，加上我正處當打年齡，可惜疫情令2020年變得空白。」

疫情反覆錯失挑戰機會

提到去年無疾而終的大專生涯，李祉均難掩可惜：「我一心希望上季跟隊友再衝一冠，留下完美句號，怎料2019年已是最後一季。」理大畢業後，李祉均站在分岔口，需思考該全力追逐職業籃球的路，抑或跟大部份人一樣投身社會工作，最後她決定到小學當教學助理，並在工餘時間加緊訓練：「教學助理工時較穩定，有時我會在上班前、早上五時多去健身室練習，然後趕在七時半前回校。下午五時下班後便會去練球，有時可能凌晨才睡。」

香港女籃資源向來不多，李祉均慨嘆有時候要等四年一次的亞運才有機會與列強較勁。香港女籃去年有機會到多倫多舉行的三人籃球總決賽，雖然最終惜負東道主加拿大，但李祉均直言這役讓她信心大增：「運動員有幾多個四年等一個大賽？因此去年出戰世界性的比賽，獲這成績對自己而言也是鼓舞。」惟2020年疫情一波未平一波又起，她也無奈說：「不是傾盆冷水倒下來，倒像向你逐點淋些冷水，淋熄你的熱情。」

縱然疫情凶猛，李祉均沒被磨滅心志，付出最終也獲回報，紅牛月初宣佈跟她簽下贊助合同，讓她成為香港首位獲此商業贊助的球員。李祉均對此深感高興：「我比男子籃球員先做到這件事，希望能鼓勵其他女子籃球員追夢。」在此時獲贊助合同令她感覺終獲認同，亦坦言今次能向外界證明女籃值得重視：「連自己也開始迷惘時，Red Bull在此時贊助我，為我注入強心針。」現實點說，贊助商也能減輕運動員經濟壓力。

協恩培養不放棄心態

曾任協恩女籃隊長的李祉均，喜見師妹陳欣汶成首位征戰NCAA的港將，但她直言夢想不能靠空想：「為甚麼她能挑戰NCAA？因她這段時間真的很專注，投放很多心機完成這目標。」李祉均也笑言這種心態或是從協恩培養而成：「我們不想連霸在自己手中斷纜，這種心態累積多年，如你有一個目標，你就會下定決心做好。」

知多啲：NCAA三級制與獎學金掛勾

NCAA共分成三個級別，每個級別的獎學金制度不盡相同。以女籃為例，第1級別（D1）球隊可提供15個全額獎學金名額，平均金額可達17,114美元（約13.3萬港元）；第2級別（D2）球隊可提供10個名額，平均金額則為7,650美元。至於第三級別球隊則未能開出跟運動相關的獎學金，只能以其他範圍提供獎學金或津貼。香港女籃暫未有人入讀NCAA D1學校，但劍擊則有佘繕妡以全額獎學金升讀聖母大學、重劍一姐江旻憓則於史丹福大學畢業。