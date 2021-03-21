周六紐卡素作客以0:3不敵主要護級對手白禮頓，聯賽錄得六輪不勝之餘，近17場聯賽僅贏了2場，距離降班區就只有2分距離。自從此前傳出過將帥不和的消息後，紐卡素的戰績就一落千丈，令到領隊布魯士的壓力越來越大，惟這位紐卡素領隊就直言自己不會主動請辭，而且會承擔起一切責任。

賽後紐卡素球迷團體就希望球會要盡快作出解僱布魯士的決定，惟後者受訪時就表示自己現階段不會放棄：「對於我們來說，這是一個非常艱難的晚上，我接受這個賽果並且承擔所有責任，我們遠遠未有達到應有的水平，這是一個很大的問題。過去幾周，我都一直嘗試利用以往的經驗，正如我所說，我不是那種因為一場比賽失利就會離開球隊的人。」

他續指：「我接受今晚球隊表現不好的事實，不過我不會放棄。現時仍然有9場比賽要進行，所以我們要做得更好。我們亦知道球隊缺少一些主力球員，不過這並不是藉口。」

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