本周末英格蘭足總盃將上演八強賽事，英超仍馬不停蹄，共有四場球賽舉行。當中最矚目為倫敦打吡戰，由異軍突起的韋斯咸，主場出戰今季在倫敦打吡戰成績第二好的阿仙奴。

今季英超共有六支倫敦球隊，分別是阿仙奴、車路士、水晶宮、富咸、熱刺和韋斯咸。如果單計算六隊季內打吡戰對賽成績，今場作客韋斯咸的阿仙奴和目前英超排第四的車路士成績最好，皆為6戰4勝1和1負得13分，每場打吡戰平均取得2.17分，車路士以較佳得失球（+7）排第1，槍手（+5）排第2。相反由摩連奴領軍的熱刺今季打吡戰成績令人失望，球隊已踢完今季全部10場打吡戰，成績3勝4和3負也是13分，但平均每場只有1.3分，得失球則是+3。

至於剛敗給曼聯的韋斯咸，周日主場對另一Big 6阿仙奴，信心應更大，因為「槌仔幫」今季打吡戰至今8戰3勝3和2負平均得1.5分，但原來今季打吡戰主場不敗，至今3戰2勝1和，包括之前主場2:1擊敗熱刺。加上槍手周中還要踢歐霸盃，以逸待勞的韋斯咸在周日倫敦打吡戰，未必不可續保持打吡戰主場不敗的成績。

今季英超倫敦打吡戰排名

排名：1

球隊：車路士

成績：6戰4勝1和1負

得分：13分

平均得分：2.17分

排名：2

球隊：阿仙奴

成績：6戰4勝1和1負

得分：13分

平均得分：2.17分

排名：3

球隊：熱刺

成績：10戰3勝4和3負

得分：13分

平均得分：1.3分

排名：4

球隊：韋斯咸

成績：8戰3勝3和2負

得分：12分

平均得分：1.5分

排名：5

球隊：水晶宮

成績：8戰1勝4和3負

得分：7分

平均得分：0.88分

排名：6

球隊：富咸

成績：8戰0勝4和4負

得分：4分

平均得分：0.5分

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