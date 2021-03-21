施華利夫周六在墨西哥公開賽男單決賽，苦戰2小時19分鐘後，終以6:4、7:6（7:3）力挫薛斯柏斯，贏得個人第14項ATP巡迴賽錦標。

「我經常都說，希望可以在職業生涯內贏得這項錦標。」以二號種籽身份出戰的施華利夫說。「我跟墨西哥與這項賽事，都有很密切的關係。我懷着一個目標而來，如今已經達成了，真的很高興。」

施華利夫在開賽初段的表現未如理想，首盤一度落後1:4，但站穩陣腳後連贏五局，以6:4拿下第一盤。第二盤的戰情相當緊湊，施華利夫最終要戰至搶七才鎖定勝局。

「我的開局非常糟糕，打得真的很差。經常努力後，我終於漸漸入局，並先贏下一盤。這些頂級球手通常不會給你兩次機會，所以在第二盤有機會取勝時，我一定要好好把握。我在搶七決勝分的表現很好，並對賽果感到高興。」施華利夫續道。

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