有傳美國職業聯賽與墨西哥超級聯賽正研究合併的可能性，國際足協會長恩芬天奴認為有關項目潛力巨大，甚至有機會成為世上最佳的聯賽。

ESPN報道指，目前由美國與加拿大球隊角逐的美職聯，有意跟墨超組成一個三國聯賽，而事實上，三國近年一直保持緊密合作，除了合辦球會賽事多，亦將會聯手主辦2026年世界盃決賽周。

「我認為美國與墨西哥的聯賽，各自都有很大的潛力，但若能合併發展，肯定更加厲害，甚至有機會成為世上最好的聯賽。」恩芬天奴在一個網上會議上說。

美聯與墨超球會目前除了會一起參加中北美洲及加勒比海聯賽冠軍盃外，還設立了兩項跨聯賽賽事，包括於19年創辦美墨職賽盃，以及去年首辦的美墨冠軍盃。恩芬天奴認為，足球運動要得到進一步發展，就必須在歐洲以外的地區大展拳腳。

「如果我們希望最高水平的球會，不再只是來自歐洲，而是能夠遍佈全球，就必須有新的意念。」恩芬天奴說。「我們看到了北美洲的潛力，包括經濟上的潛力與足球潛力。我相信他們會作出最好的決定。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！