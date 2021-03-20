網隊上周五NBA常規賽作客魔術，雖有明星控衞K艾榮（Kyrie Irving）轟入本季得分新高43分，惟他末節啞火，加上夏登（James Harden）手感冰冷，結果被魔術前鋒A哥頓（Aaron Gordon）大爆發，射入今季最高38分，網隊最終113:121敗陣，六連勝結束，錯過升上東岸榜首機會。

網隊作為東岸二哥及爭標勁旅，今場面對同岸14位兼帶着9連敗的魔術，意外地大部份時間處於落後。艾榮上半場已轟入24分，但拍檔夏登今場手感欠佳，他首2節8投1中僅得4分，更陷入犯規麻煩，網隊第2節中段就被拉開12分差距。換邊後他們再被魔術進一步拉開，哥頓第3節領軍打出39:22的比數，即使夏登末節尋回手感，卻輪到艾榮啞火，網隊始終未能收窄比分，斷送六連勝，更錯過取代76人成為東岸榜首機會。

哥頓今場大爆發整晚20投14中，三分球更神準地8投7中，轟入今季得分新高38分，領魔術終結九連敗。但有傳哥頓將很大可能離隊，隨着NBA交易限期將在周四結束，據報魔術想用他換回一位年輕球員或選秀權。消息指哥頓已吸引金塊、拓荒者、木狼等球隊的興趣，很大機會在交易限期前被賣走。另一奪冠大熱的快艇，據指亦有意簽入塘鵝控衞朗素波爾（Lonzo Ball）。

文：華弟