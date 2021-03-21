季中一輪連敗後，阿仙奴領隊阿迪達在對車路士一戰改打4-2-3-1，中場的「3」排出布卡約沙卡、伊美路維，以及加比爾馬天尼利三位千禧後同場，活力十足且極具侵略性，冬季再借入馬田奧迪加特後，令進攻人腳更為充足。然而中場的「 2」無論是何種配搭，至今一直未找到理想組合。

以現時陣容，阿迪達心目中可踢「2」的球員有今季高價加盟的湯馬士柏迪，從皇馬續借的丹尼施巴路斯、前隊長格列沙加及艾利尼四人。季中阿迪達轉陣後，阿仙奴表現確有反彈，但作為支援前場及協助防線的「2」，四位中場的表現依然難令人滿意。沙加至今依然最深得阿迪達重用，但其毛躁以及攔截慢的弱點依然難改，早前對般尼一仗更因誤傳「送大禮」。至於高價簽入的柏迪仍未融入球隊，不論攻守兩面都未踢出馬體會時的表現，甚令廠迷失望。

相對於艾利尼早被定位為盃賽專用，偶爾比賽有驚喜表現，施巴路斯在隊中的定位更顯尷尬。他既可踢「3」又可踢「２」，但無論是放在任何位置，似乎都未能交出表現，早前歐霸32強對賓菲加的犯錯更幾乎連累球隊出局。再加上，不時爆出他與隊友大打出手的新聞，季後退貨的機會性甚高。

文：亨少

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