本地籃壇因疫情復賽無期，但一眾球員仍在逆境耕耘，為追夢努力。19歲的陳欣汶（Yannie）上月獲美國波士頓Emmanuel College取錄，成為征戰全美大學體育聯盟（NCAA）籃球賽的港產女將第一人。另外，今年25歲，去年從香港理大畢業，褪下學生運動員的身份的李祉均，更成為Red Bull贊助的首位香港籃球員，她盼自身經歷鼓舞香港女子籃壇，足證香港籃壇巾幗不讓鬚眉。

記者、攝影：許嘉明

部份圖片由受訪者提供

畢業於協恩中學的Yannie贏遍學界賽，曾在這支學界常勝軍中擔任隊長的她多次在精英賽、邀請賽及馬拉松中得最有價值球員。Yannie正於香港中大教育學院體育運動科學系就讀二年級，她曾想過像部份師兄姐一樣，畢業後執起教鞭，過安穩生活，但她約年半前在體能教練盧永君（Will）鼓勵下，萌生挑戰NCAA的念頭：「在認識Will前，我沒想過到外國打球，只是見步行步，盡量延長籃球生涯。」曾在美國挑戰NCAA的Will看中Yannie有力外闖，於是提供免費訓練，助她達成目標。過去跟隨協恩到台灣及日本等地集訓早令Yannie眼界大開，並了解自己跟國外好手差距，因此當Will問她有沒有興趣赴美升學時，她毫不猶豫說好。

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赴美留學父母反對變認同

Yannie在追夢中面對不少難關，一方面要說服家人，另一方面又要向美國大學教練自薦，爭取獎學金升學。香港籃壇只屬業餘，Yannie坦承家人擔心自己前途：「對家人、甚至對以前的我而言，沒想過打球可成終身職業，始終在香港，尤其是女生，單靠打球實難以維生。」Yannie續指家人向來保護自己，又擔心自己毫無計劃下赴美，因此最初並不理解為何堅持到美國升學打球，雙方關係一度鬧僵。她笑言幸得協恩恩師任明敏幫口，跟家人解釋想法，自己也跟父母溝通，終獲雙親支持：「我跟家人曾因此事有拗撬，他們覺得我沒弄清楚所有事情，想走就走，而且我一開始找的學校，他們也不太滿意。後來我搜尋更多資料，他們便放心一點。」

Yannie坦言疫情襲港前已有明確目標，專心為考取獎學金赴美留學努力：「我真的很喜歡打籃球，一整年無法比賽難免失望，幸好在疫情前已定目標，可盡力維持狀態，希望重返球場時打出表現。」她更笑稱或許自己的付出打動了家人：「家人見到我有明確目標，也看到我這年的成長，他們也替我高興，並支持我做喜歡的事，因為這是屬於我的人生。」

說服了家人，要找到心儀的學校也並非容易的事，身高1米73的Yannie曾向多間學校自薦，並經歷一次又一次失敗。疫情令出入境限制更嚴謹，大大提高Yannie赴美難度，「有很多學校拒絕了我，可能因為已收生滿額，又可能我身高不夠，而且我的比賽片段是兩年前的，教練會覺得這不是最新的資料。」她表示漫長的等待教人煎熬：「始終香港籃球知名度不高，就算你打甲組，美國大學的教練也不了解你的水平；即使你是港隊成員，他們也只知道這是一支代表隊。」

跳出舒適圈盼望學習獨立

Yannie在上月公佈喜訊，宣佈獲Emmanuel College取錄，她在今年8月尾將赴美，預計修讀體育管理相關課程。雖然她獲得四年獎學金，但並非全額資助，故她仍要負擔學費及食宿費用等開支。Yannie認為隻身赴美確實跳出舒適圈，她也盼望自己變得獨立，更笑言在打球之餘，也不能忘記自己的學生身份，因為學業成績不達標的話，就有機會失去獎學金及落場資格：「Ms Yum經常強調，我們要對自己有高要求，無論學業、打球或待人接物上面都要，這點對我影響甚深，讓我知道自己要為人生負責。」

專注外投訓練適應二號位

這位香港00後好手赴美後，將征戰NCAA第三級別賽事，現在她的訓練課表也是為赴美準備：「始終外國人較高，我打二號位的機會多點，現時練習也會注重外線投射。而且要加強對抗性，適應多一點碰撞打法。」成為職業球員是不少港將目標，Yannie笑言亦有此想法，但她卻不願想太遠：「我都想挑戰職業，但先要在美國打出一定成績。沒有人知道四年後會發生甚麼事，我希望身邊仍有籃球作伴。」