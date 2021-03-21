湖人周六在NBA常規賽主場迎戰鷹隊，在勒邦占士（LeBron James）第二節扭傷右足踝而提早退下火線之下，最終以94:98落敗，四連勝告一段落，鷹隊則取得八連勝。比賽結束後約2小時，湖人宣佈占士將會無限期休，占士則於Twitter發文，表示康復之路由現在開始。

占士的推文說︰「沒有甚麼比不能為我的隊友和與他們一起出賽更令我憤怒和傷心了，我現在內外都受了傷。我的康復之路現在開始，我會盡快回歸就像從沒離開一樣。」

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