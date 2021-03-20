周日意甲費倫天拿主場迎戰AC米蘭，米蘭剛於上周中歐霸盃16強在主場遭曼聯踢出局，球員體力及士氣受損，近期水準及戰績亦明顯下滑，今仗要鬥上場大勝的費倫天拿，AC米蘭難讓平/半，今仗宜捧下盤。（球賽編號：星期日52；now638、有線654、662及無綫myTV Super 301台明日1:00am直播）

客軍AC米蘭雖為聯賽二哥，但狀態明顯與上半季差距甚遠，各項賽事近5場只勝1場，踏入2021年後在聯賽戰績欠佳，榜首位置已被同市宿敵國際米蘭取代之餘，連場失分下更已落後後者達九分，士氣難免受損，球員信心似乎亦開始動搖，繼續失分並不為奇。

雖然部份傷兵如迪奧靴南迪斯、查漢奴古早前已經復出，39歲射手伊巴謙莫域上周中歐霸對曼聯亦告傷癒，但該隊上仗迎戰紅魔鬼，未有顯示出應有的戰鬥力，落後之下球隊卻完全「谷唔起」，攻力欠奉下明顯已是強弩之末，今仗更有列比錫要停賽，可謂對米蘭的攻力雪上加霜。

近2仗轟7球狀態正佳

反觀主隊費倫天拿近期表現復勇，特別是前線狀態大勇，近2場賽事已轟7球，當中球隊首席射手、21歲的塞爾維亞前鋒杜辛華荷域把握力甚強，上仗主場對賓尼雲圖於上半場已大演「帽子戲法」，協助球隊輕鬆以4:1勝出，球隊士氣、狀態正佳，而且有整整一星期時間養精蓄銳備戰今仗。加上球員質素不差，列貝利、荷西卡利祖以及倒戈相向的邦拿雲度拉，都有能力為米蘭製造威脅，後防更有馬天尼斯古阿達、謝文比薛拿等阿根廷國腳級人馬壓陣。

目前費倫距離降班區其實只有七分差距，仍然有搶分壓力，戰意比起AC米蘭絕不輸蝕，且費倫今季對強隊偶有佳作，曾作客3:0擊敗祖雲達斯，以及主場1:1賽和過國際米蘭，絕對有能力製造爆冷戰果，AC米蘭今仗作客要讓平/半，寧捧下盤。

文：尊嘉

最佳

祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）上周五當選19/20球季意甲最佳球員，C朗上季聯賽攻入31球協助祖雲達斯在意甲衞冕成功，將紀錄延至九連冠。至於阿特蘭大教練加斯柏連尼則當選為意甲年度最佳教練。

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