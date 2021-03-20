朱兆基最當打的幾年都在晨曦度過，但在傑志再找到第二春，甚至可說是球員生涯高峰，其後效力南華圓了心願，可算是完美掛靴。踢到37歲的朱兆基，原來在30歲時差點心灰到掛靴，幸地鐵站偶遇朱志光，才有這個完美的球員生涯。

效力晨曦期間，朱兆基贏過很多冠軍，但他感覺冠軍都是依賴外援，故在2009年，他效力晨曦7個球季後轉會，「想自己轉變吓，轉吓環境、新風格。我覺得自己付出好多，但硬係覺得係靠外援，我認為本土球員都好重要，所以想去其他球隊證明吓。」當時沙田新升班，任主教練的李偉文聯絡朱兆基，「佢問我，我就話唔使喇，撐你啦captain，就過咗沙田。但好景不常，我盡咗力㗎喇......」沙田在2009/10球季於10隊中排第9，僅1季就重返乙組。當屆沙田的華人班底相當不錯，除朱兆基和李偉文外，范俊業、沈國強、黃鎮宇、賴啟卓等都是港腳級，「死喇，外援影響力真係咁大？」

沙田那一季對朱兆基而言很震憾，加上當時已開始搞生意，心灰意冷下打算以30歲之齡掛靴，豈料在地鐵站遇到傑志總監朱志光，「佢問我點，我話唔喇，諗住唔踢。佢即刻問我『有冇興趣，過嚟，畀個電話我，聽日，約你。』」結果他們隔日再見面，傾了15分鐘，朱兆基就加盟了傑志，「本身我同朱sir都完全唔同隊，完全冇瓜葛，所有球隊埋晒班，我真係諗住唔踢，點知3日內搞掂，去咗傑志，我第一日出去練波，傑志啲人都呆咗，其實我嗰陣連傑志有咩人都唔知。」原來朱志光除了在機場挽留了艾力士，也在地鐵站挽留了朱兆基。

技術型的朱兆基在傑志如魚得水，由掛靴邊緣到再創高峰，他效力傑志4季贏了3季聯賽，與林嘉緯和黃洋組成的中場線，踢法和分工的確有點似巴塞隆拿的恩尼斯達、沙維和布斯基斯，而且是全華人組成，「如果傑志早少少帶呢個踢法嚟香港就好，香港人踢咩出身？石地囉，踢乜高Q大棍，踢石屎地點會踢個高波去爭頂。」傑志在2014年也踢過亞協盃4強，朱兆基當屆也是傑志亞協盃一員，但去到4強時已離隊，因為他想圓夢，但也令他留下遺憾。

原來朱兆基由出道起，已想效力南華，「我細個睇波係睇南華大，我偶像係山度士嘛，咁我係睇山度士點踢波㗎嘛。」他在晨曦時有機會與偶像同隊，但仍想穿起南華會那件紅衫白袖球衣，結果在2014年出現機會，當時的南華主教練楊正光邀請朱兆基加盟，「我哋傾好晒㗎喇，我離開埋傑志，但最尾唔得。」朱兆基因此而首次退役，去甲組幫駿其爭升班。如果當時楊正光沒有找朱兆基，「我就留喺傑志㗎喇，條路會點，我真係估唔到。」

駿其順利升上港超聯，朱兆基以教練兼球員身份再戰港超聯，與梁志榮合作領軍，贏盡口碑。朱兆基說：「我唔想最尾係咩呢，一個老屎忽去到下游球會，半踢半教。」但他在駿其的日子，正正就是這樣。不過，才開季不久，朱兆基已向邀請他到駿其的朱偉霖講：「我同佢講定，半季左右我會走㗎喇，嗰時我都未收到offer，點知真係中。」

朱兆基如願加盟南華，縱使當時南華沒有霸氣，甚至是死氣沉沉，但總算趕及在掛靴前圓夢。2017年足總盃決賽，南華雖然不敵傑志，朱兆基卻成為最有價值球員，「圓咗夢，喺嗰度退役，喺嗰度攞到獎，好開心。」那年朱兆基37歲，今日41歲的他，講起達成童年心願時，仍有一種帶童真的笑意。

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