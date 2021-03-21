多得中場迪格蘭賴斯與湯馬士蘇錫克光芒四射，韋斯咸今季表現令人刮目相看，身為英超現役效力單一球會最長時間球員的隊長麥克盧保，亦有感長江後浪推前浪，已宣佈只會跟槌仔幫續約一年，踢罷下季就會正式交棒予一眾後輩。

出生於倫敦東部的盧保，在1998年11歲時曾加入阿仙奴接受青訓，至2000年才轉投韋斯咸青年軍。他在2004年以17歲之齡，於聯賽盃勝修安聯2:0之戰，首次代表韋斯咸一隊上陣，至2015年接替路蘭成為隊長，至今已效力槌仔幫超過17年，是英超現役效力單一球會最長時間的球員，相比之下，今仗對手阿仙奴全隊資歷最深的球員比利連，「入廠」亦不過六年多。對於即將功成身退，盧保直言下季肯定會百感交集，但他眼下的目標就只有盡力協助球隊爭取佳績。

「首先，我要強調自己仍然有力為球會作出貢獻，否則我不會續約。」麥克盧保說。「我選擇在這個時候公佈消息，就是要讓自己可以專心致志，跟全隊職球員合力，盡量以最好的成績完成今個賽季。」

「我作為韋斯咸球員的最後一個願望，就是感受在球迷面前出戰的喜悅與光榮。我們今季有過美好的時刻，當然也曾陷入低潮，而維繫着我們的東西，就是對球會的愛。」盧保補充說。

文：童健

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