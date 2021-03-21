門將耶辛尼保奴（右）周六做救世主，於補時射入職業生涯首個入球，協助西維爾於西甲作客以1:1逼和華拉度列。

主場的華拉度列今場於44分鐘由奧利蘭拿射入12碼而領先1:0。控球達69%的西維爾一直未能把握入球，其中，盧克迪莊下半場錯失兩個入球良機會，包括77分鐘頭槌攻門中柱不入，比賽尾段接應蘇索傳中的另一次頭槌攻門又不入。

到了補時4分鐘，西維爾獲得角球，29歲摩洛哥門將耶辛尼保奴亦出擊，角球開出後，皮球經門前混戰輾轉落到保奴之前，他在小禁區外起腳射入，西維爾得以逼和華拉度列1:1。保奴入球後則因為脫掉球衣慶祝而被球證以黃牌警告。

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