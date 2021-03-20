周六英格蘭足總盃另一場八強賽事，力圖挑戰四冠的曼城作客鬥愛華頓。受制於對手嚴密的防守，藍月前線球員攻足大半場仍未收穫，最終仍要靠入球停不了的根度簡84分鐘先開紀錄，加上後備入替的奇雲迪布尼錦上添花，以2:0擊敗「拖肥」，順利晉級四強。

曼城周中歐聯2:0輕取慕遜加柏打入八強，今仗收起門將艾達臣摩拉斯、奇雲迪布尼及洛迪卡斯簡迪，但仍有加比爾捷西斯及史達寧領銜鋒線。至於愛華頓就以五後衞陣式迎戰，因正選門將比克福特及副選門將羅賓奧臣同樣傷出下，今仗要用上年僅21歲的三號門將祖奧維珍尼亞把關。今仗甫開賽已成攻防戰格局，曼城控球率完勝對手惟未有太多攻門，而愛華頓則以突擊及死球威脅對手，更差點於完半場前得手。44分鐘愛華頓右路角球，中堅耶利文拿前柱接應一頂，皮球直飛尾柱，可惜被守柱的辛真高白界前頂走，最終雙方半場打成0:0。

易邊再戰，曼城仍然佔盡主動，但始終未有製造太多威脅埋門，最接近一次為59分鐘史達寧12碼點附近接應費蘭甸奴左路傳中起腳，但被祖奧維珍尼亞精采撲出。其後曼城換入馬列斯加強攻力，但亦只有科頓禁區外左腳勁射斜出稍具威脅，此後形勢依然膠着，哥迪奧拿決定再換入迪布尼，而此記換人亦助藍月突破悶局。84分鐘拿樸迪引球壓上禁區頂交予迪布尼，後者引球突破但被推跌，不過皮球落在拿樸迪腳下，隨即起右腳射門中楣，但根度簡後上「執雞」頂入空門，成功打破僵局領先。

尾段愛華頓大軍壓前博扳平，可惜被曼城一次反擊得手，迪布尼接應同樣後備入替的洛迪卡斯簡迪過頭波，自己帶入禁區單對單射破祖奧維珍尼亞，助曼城2:0擊敗對手晉級四強。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！