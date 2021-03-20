英超今季奇兵非韋斯咸莫屬，來到3月仍有望爭入前4，主帥莫耶斯藉此翻身，麾下這支球隊越來越像當年他在執教路上打響名堂的愛華頓，複製了似曾相識的建軍模式，尤其中場三人湯馬士蘇錫克、迪格蘭賴斯及連格，就像當時的費蘭尼、卡希爾與今場對手阿仙奴主帥阿迪達，利用後上力量替槌仔幫在賽事中奠勝。周日師徒決，阿迪達看見師傅排陣，或勾起昔日兩人在愛華頓攜手的畫面。

莫耶斯自2002年起執掌愛華頓達11年，經歷不少高峯，2013年接替傳奇領隊費格遜執教曼聯，卻不足一季便遭辭退。經歷失敗，使莫耶斯一度身敗名裂，近乎沒人相信他能再重返高峯，皆因被紅魔怒炒後，接手皇家蘇斯達及新特蘭都失敗收場，連同17/18季中時首度入主韋斯咸，也在半季約滿後不獲留用。意想不到，韋斯咸在2019年12月給了他第2次機會，結果他再助球隊護級成功，來到今季更蛻變成黑馬，目前在聯賽榜竟比阿仙奴等幾支Big 6排名還高，向着前四進發，分分鐘取下隊史在英超成績最佳一季。

賴斯──一億磅先有交易

莫耶斯變回「莫天才」，外界揭露其秘訣就是複製當年在愛華頓的成功之道，將那套戰術及框架應用在韋斯咸上。執教愛華頓達11年的他，領軍最成功的時期應是2007至2009年，連續兩季和韋斯咸現在的英超排名一樣，以第五名完季。那時「拖肥」一條中場線令人羨慕，有來自西班牙的阿迪達負責策劃，澳洲國腳卡希爾則隱藏在高大中鋒身後，適時入禁區搶點，而2008年夏天簽下身高6呎4的費蘭尼，就扮演全能中場的角色，既做防守，也會在進攻時衝入禁區接應高空球；三人的配置可說主宰球隊成敗，目前帶領槌仔幫，莫天才竟找到了相似的中場組合，重現威力。

在韋斯咸青訓出身的賴斯出道已具大將之風，近年越趨成熟，奠定隊內正選。身高6呎1的他以攔截準繩及跑動見稱，在中後場組織能力亦不弱。雖然賴斯與阿迪達未算相似，但他是今季韋斯咸隊內傳球最多一人，如同發電機。防守方面，截至上輪為止，今季成功攔截高達54次，在英超與車路士頂級防中尼高路簡迪並列第三，足見功效，難怪莫耶斯近日誇口除非有豪門球會拿出一億鎊，否則絕不賣賬。

蘇錫克──新費蘭尼好頂得

去年1月，莫耶斯覓得可與賴斯互補的拍檔，來自布拉格斯拉維亞、身高達1米92的捷克國腳蘇錫克，借用半季演出對辦，夏天正式以約1,500萬鎊收購。蘇錫克的風格和特點與費蘭尼同出一徹，就是身高腳長兼對抗性強，防守時與賴斯形成雙防中，進攻時就衝入禁區充當另一入球點。熱刺領隊摩連奴早前稱莫耶斯已找到「新費蘭尼」，這位中場更是目前隊內最多英超「士哥」一人（八球），更是英超贏得爭頂次數最多一人（160次），較其他球員多近30次。

談到與賴斯的合作，蘇錫克表示：「我們找到了共同平衡的方式。我們踢法相似，但重要是可分段上前，並非其中一人特別具攻擊性或防守性，而是都可從防守區域殺上。」賴斯也回讚拍檔：「他是可信任的隊友，就算在被壓迫的空間內傳球給他，他也控得很好，他很強壯。」

連格──棄將重生增侵略性

兩位高大中場身前，現在多了連格這位「矮腳虎」。1月從曼聯借得這位棄將，在舊帥莫耶斯麾下重生，近幾仗排出4-2-3-1陣式，他處於中鋒米查利安東尼奧後，得到掩護下更多機會游走在禁區內外，像昔日的卡希爾一樣尋找機會，加上竄擾力強，反擊特別有用，「地標」戰對阿士東維拉就左右開弓下連省兩球，目前已6場入4球，令韋斯咸更具侵略性。

當然，莫耶斯複製他的成功方程式不只在中場，左閘艾朗加斯威爾就有點像巴尼斯，覆蓋左路攻守；安東尼奧則如同耶高保，充滿爆發力；上半季表現較突出的查洛保雲，也在邊線活動範圍廣，等同前南非國腳派拿一樣努力；與曼聯不同，韋斯咸給予莫耶斯頗大自由度，在市場挑選實用而非大牌的球員，讓他重拾昔日帶領中型班球隊的自在感，或者他就是習慣以「蔗渣價踢出燒鵝味道」的主帥。

韋斯咸中場三寶今季英超數據

湯馬士蘇錫克

年齡：26歲

上陣：28場

入球（助攻）：8球（0次）

射門（中框）：45次（17次）

傳球（場均傳球）：1,096次（39.14次）

製造機會（準繩長傳）：0次（66次）

成功攔截（鏟截）：44次（53次）

空中爭頂成功（解圍）：160次（81次）

黃牌/紅牌：4張/1張

迪格蘭賴斯

年齡：22歲

上陣：28場

入球（助攻）：1球（1次）

射門（中框）：22次（6次）

傳球（場均傳球）：1,340次（47.86次）

製造機會（準繩長傳）：2次（72次）

成功攔截（鏟截）：54次（55次）

空中爭頂成功（解圍）：40次（31次）

黃牌/紅牌：2張/-

連格*

年齡：28歲

上陣：6場

入球（助攻）：4球（1次）

射門（中框）：19次（11次）

傳球（場均傳球）：211次（35.17次）

製造機會（準繩長傳）：2次（9次）

成功攔截（鏟截）：1次（6次）

空中爭頂成功（解圍）：0次（0次）

黃牌/紅牌）：1張/-

*冬季轉會窗才加盟

資料來源：英超官網

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！