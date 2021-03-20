周六西甲「三哥」皇家馬德里作客鬥切爾達，皇馬上周中歐聯順利晉級，回到聯賽開波僅30分鐘近況大勇的賓施馬已經梅開二度。雖然完半場被切爾達追平，但完場前補時階段賓施馬助攻馬高阿辛斯奧埋齋，以3:1擊敗對手全取三分，暫時反壓周日出戰的巴塞隆拿上次席。

今仗皇馬幾乎精銳盡出，雖然隊長沙治奧拉莫斯缺陣，但周中的停賽的卡斯米路復出，與卻奧斯及莫迪歷坐鎮中場，另外近期士哥頻頻的賓施馬亦擔正攻堅。戰至20分鐘，卻奧斯左路交出妙傳打穿對手防線，禁區內接應的賓施馬右腳熨射得手先開紀錄。原本皇馬可以26分鐘增添比數，但賓施馬的急勁傳中雲尼斯奧斯祖利亞用心口一撞門前高出。但只需4分鐘後，切爾達後場犯錯，連拿度達比亞於禁區頂被卻奧斯偷波，皮球落在賓施馬腳起抽射破網拉開2:0。

此後主隊製造不少入球機會，終在40分鐘一次死球攻勢，曾效力巴塞的中場丹尼斯蘇亞雷斯開出罰球，禁區內前鋒辛迪文拿無人看管下升頂破網，助切爾達完半場前追近。易邊再戰雙方各有機會，82分鐘切爾達一記禁區頂罰球，曾效利物浦的前鋒伊亞高艾斯巴斯主射不幸中柱。補時階段，賓施馬左路傳中，後備入替的馬高阿辛斯奧門前加一腳射入，助皇馬埋齋3:1輕取切爾達。

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