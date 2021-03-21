天水圍飛馬今午在港超聯憑前鋒山度士上半場17分鐘近門建功，以1:0擊敗愉園，而愉園教練鮑家耀賽後批評執法的國際女球證羅碧芝，指她未能跟上賽事節奏，要求足總不要再安排女球證執法愉園賽事。

上場賽和東方龍獅的飛馬今返回元朗大球場，賽前聲言已預售約1,200張門票，而最終有1,680名球迷入場；飛馬今仗有好開始，甫開賽便主導戰局，戰至17分鐘，愉園守門員屠俊翹接球甩手，山度士門前連環施射入網，飛馬領先1:0。愉園之後有機會，可是未能把握，飛馬半場領先1:0。

易邊後戰況膠着，愉園中場米基爾在62分鐘禁區外施射，被飛馬守門員陸平中沒收。兩分鐘後，後備上陣的孫銘謙左傳中，黎格爾接應慢半步。到補時階段，飛馬守衞方栢倫施射未能命中目標，但無礙球隊全取3分。愉園守衞林衍廷賽後擬不滿羅碧芝執法作出投訴，最終被罰紅牌。

季內曾在菁英盃擔住球證的羅碧芝此戰不少判決較正常慢，又出現看漏情況，賽後被愉園教練鮑家耀批評：「大家睇到，羅碧芝冇足夠體能執法男子賽事，要求足總唔好再安排女球證。先不論輸贏，亦非睇死女性，冇體能跟到比賽節奏，走甩好多嘢，好多嘢完全看唔到。」

飛馬主教練郭嘉諾賽後被問到對羅碧芝執法時回應：「不想講太多球證，但決定比較慢，犯規便犯規，嗰刻冇吹罰，如慢三四秒，可能引致球員受傷，希望反應快少少，復賽後球隊有進步，希望球證也有進步。」他表示，此勝仗對球隊十分重要。

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