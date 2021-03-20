講起香港足球，南華、東方、精工各有耳熟能詳的威水史，千禧年代的晨曦其實也可媲美，卻生於「冰河時期」而常被遺忘。晨曦撐起香港足球最艱難的時代的日子，讓一代名將朱兆基帶我們回到當時，講講晨曦如何在香港足球低潮時，殺入亞協盃4強，引起外界難得的關注。

記者/攝影：禤家民

晨曦在千禧年代與老牌球會愉園可謂一時瑜亮，兩隊包辦了2000/01至2005/06球季的甲組冠軍，各贏三季，但論亞協盃成續，晨曦比較好，在千禧年代三度出戰，2005年首度出戰時更已打入4強，朱兆基回想那時候首次出戰亞協盃的感覺：「係踢得開心啲嘅，因為可以同其他國家踢波，成日都飛囉。」他說，當年晨曦對於各項賽事的態度是「我全都要」，所以簽入得別多球員。朱兆基認為，當時在亞協盃分組賽的對手，水準與香港球會差不多，「唔係好大差距，可能係講狀態，新加坡（實力）係好近㖭。」雖然要應付亞協盃令比賽數目增加，但他很享受，「時間好啲，踢夜波，天氣舒服啲。」

當時一眾晨曦球員最期待的，是作客馬爾代夫，朱兆基笑言：「簡直係度假。晨曦去親踢都係住villa，大家都好渴望去，好好玩好舒服，但係當然踢波第一啦！」賽期頻密下，作客到馬爾代夫的幾天，可順道放鬆一下，「踢埋香港隊，其實夾雜咗好多比賽，有得去馬爾代夫嗰個禮拜係好開心嘅，成個人叉晒電。」

事實上，晨曦在亞協盃絕對不是當遊埠，每年都交出成績。2005年他們首次出戰，就已經殺入4強。當時已在陣中的朱兆基說：「好大件事，嗰時都未踢過，第一次踢咋，咦入咗8強，咦又4強。」訪問前先播放當年8強次回合主場對黎巴嫩球隊阿爾阿赫德的片段，當時晨曦作客輸0:1，回到主場，踢到42分鐘由亞古沙先開紀錄，總比數追成1:1平手，但上半場補時卻被對手攻入作客入球，下半場要入兩球才能晉級。結果，晨曦在52分鐘由李健和射成2:1，總比數追至2:2，但仍輸作客入球。晨曦沒有放棄，去到完場前梁志榮博到12碼，影片播到劉志強準備主射時，朱兆基指着屏幕，「射呢個位。」畫面上的皮球像跟着他的手指自動導航，順利入網，「佢一定係射呢個位㗎。」雖然16年前的事他未必全部記得很清楚，但多年隊友的踢法，早已刻在骨頭，記在心裡。晨曦憑這個入球，絕殺對手晉身4強。

當時是「冰河時期」，片段中有球迷受訪時指：「好多人覺得香港足球係垃圾，希望可以喺亞洲賽攞番啲成續，香港波其實唔太差。」這場球場入場人數僅1,639人，不足2009年南華主場出戰8強的十分一，但卻是在香港球壇最低潮時的難得的安慰。

4強再遇黎巴嫩球隊，今次這隊叫阿爾內澤默，賽前有段小插曲，作客的首回合賽前4天，有場對流浪的聯賽，晨曦決定當日啟程到黎巴嫩，故提出對流浪改期，但被流浪拒絕。最後晨曦缺席該場賽事，被判輸0:3。晨曦當時是班霸，又打入亞協盃4強，球員士氣高昂，朱兆基說：「我記得大家都撐老闆，豪咗佢3分，冇嘢㗎，下場贏番。」

後防大將高路尼在8強次回合受傷，4強不能上陣。晨曦再次作客去到黎巴嫩，以0:3負予阿爾內澤默，一周後回到香港大球場再戰次回合，2,649名球迷入場，晨曦沒有因為落後三球而放棄，朱兆基說：「我哋好有信心，一定要全攻，成班好餓咁一出就乒鈴嘭唥。」晨曦在開賽5分鐘內連入兩球，但兩球均為詐胡，直至9分鐘賴啟卓建功，加上25分鐘朱兆基起腳被救出，亞古沙「執雞」得手，晨曦總比數追至2:3，決賽資格近在咫尺，卻在1分鐘後被打沉，失掉一個作客入球，最終輸2:3，總比數2:6被淘汰。

「26分鐘輸番嗰球好洩氣，如果2:0落去應該有得咬住。」這段記憶，朱兆基有點模糊，「我印像中我應該喺醫院，因為我冇去到最尾，我係聽消息先知係輸2:3，但係我真係唔記得咩事。」與決賽差一步之遙，朱兆基有一點不甘心，「可惜一定有，可惜嘅係去唔到決賽，因為我覺得好大機會入到，我比賽時感覺到，同對面水平拉得好近。」

4強止步是個遺憾，但對晨曦而言也不是沒有得著，該屆為晨曦攻入7球的亞古沙，受到喀麥隆國家隊的注意，晉身2006年非洲國家隊集訓隊名單。最終入選決賽周大軍名單的，大部份是效力歐洲大聯賽的球員，亞古沙有點理所當然地落選，但也證明就算只是亞洲的次級賽事，只要衝出香港，就能受到更多的注意。當時的喀麥隆國家隊，主力前鋒是伊度奧，亞古沙集訓完回港後，隊友們都不斷開玩笑，「我哋成日笑亞古沙，問佢見唔見到伊度奧，佢個人好謙厚嘅，同埋佢好細個㗎咋，佢年齡細，輩份相對又細㗎，好玩得好好人嘅，我哋成日都話『Eto’o photo show me show me』，成日都笑佢嘅。」這個亞協盃之旅，還有一件鮮為人知的驚險事件，朱兆基指作客黎巴嫩時險遇恐佈襲擊，「諗番起都幾恐佈，我哋住嗰間酒店，門口有架好懷舊嘅巴士，我哋成班走埋去睇㖭。點知返到香港睇報紙，嗰個酒店門口架巴士就有恐佈襲擊。」

2005年的晨曦，除了在亞協盃成績好，本地賽就更犀利，聯賽、銀牌、聯賽盃、足總盃，全部都是冠軍，成為「四冠王」。朱兆基認為，本地賽成績好，也與亞協盃有關係，「經常飛，經常出外踢波，對球會歸屬感好大幫助。大家平日練完波番屋企，星期日出嚟比賽。我哋嗰時成日一齊飛咗去，成班球員聚埋時間多咗好多，士氣、默契好大幫助，做嘢有共同目標。」

晨曦是「冰河時期」的代表球會，朱兆基回想在晨曦那段日子，贏過很多冠軍，但始終也不易捱過，「講夢想㗎咋喎，好彩捱過咗嗰段，但嗰排真係好辛苦，一來隊數少，咁入場人數都少㗎啦，人工又唔係太好，因為競爭少嘛。」他說晨曦薪金不高，但獎金很高，「贏唔到波咪得萬幾蚊囉，但獎金可以cover到好多嘢，可能因為咁，成績都唔差。」晨曦之後，南華和傑志都晉身過亞協盃4強，朱兆基說：「近幾年就算踢亞冠，都有入波，有分，唔係魚腩得好緊要先啦，我哋算好幸運喇，一個聯賽有齊亞冠同亞協踢。」可惜的是，晨曦班主投入漸漸減少，這支撐起「冰河時期」的球隊，現於最低組別丙組角逐。

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