周日英足盃8強，車路士主場鬥錫菲聯，車路士憑羅活的烏龍球和薛耶治補時階段入球，以2球小勝對手，晉身4強，領隊杜曹掌軍後的不敗戰績也延續至第14場，亦已經連續7場保持清白之身，追平球會自2005年由11月中至12月中以來最長的不失球場次。

車路士今仗作出輪換，與上仗歐聯鬥馬德里體育會相比有9個位置上的變動，前場就由基奧特、基斯甸普列錫和上仗歐聯停賽的美臣蒙特攻堅。開賽客隊錫菲聯入局較快，10分鐘客隊右路角球，中堅菲臘積基爾卡門前跳頂被今仗為車路士把關的阿列沙巴拿加接實。

23分鐘，今次輪到車路士的角球，錫菲聯球迷解圍不遠，芝維爾禁區頂控定後抽射，門前的中堅羅活伸腳封阻卻成為烏龍球，車路士領先1:0。7分鐘後，基摩爾妙傳給赫臣奧杜爾，後者的射門被蘭斯達爾出迎埋阻成功。完半場前5分鐘，普列錫前場搶截，可惜半單刀射門被蘭斯達爾再次救出，車路士半場領先1:0。

換邊後2分鐘，普列錫右路突破，扭過三個人後禁區內起射門，再一次被救出。其後錫菲聯壓前希望收復失地，67分更出現黃金機會，隆特史譚右跳傳中，麥哥迪克門前飛頂僅僅柱邊出界。補時階段，後面入替的前紅軍小將利安比維斯達禁區頂的勁射同樣柱邊出界。補時3分鐘，車路士獲反擊機會，芝維爾左路傳中，薛耶治控定後左腳勁射遠柱，為球隊射成2:0，最終車路士擊敗錫菲聯晉身4強。

杜曹領軍至今已經在各項賽事14場不敗，而且今場比賽又再保持大門不失，已是連續第7場零封對手。車仔隊史的不失球場次紀錄是9場，但已要數到1905年，而對上一次最長的不失球場次就是摩連奴時代，從05年11月中主場大勝紐卡素3:0開始，至12月中作客贏阿仙奴2:0的聯賽，剛好也是7場，直至拆禮物日險勝富咸3:2才破身。

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