兩位香港跳遠紀錄保持者陳銘泰及俞雅欣，今日小西灣運動場舉行的季前田徑測試賽，分別以7米51及6米15奪得男、女子組冠軍，二人明日將在體院接種疫苗，希望為未來出外比賽作準備，同場的「欄后」呂麗瑤，今日在女子200米跑出個人最佳時間（PB）的24秒73奪冠。

體院主席林大輝曾表示，由明日起，全職精英運動員可以自由選擇是否接種疫苗科興或復必泰(BioNTech)，女子跳遠紀錄保持者俞雅欣，今日在測試賽以6米15奪冠後表示，明日將跟部份田徑成員一齊打「復必泰」，希望為九月陝西全運會做準備。

本月17日剛滿23歲的中大生俞雅欣表示選擇「復必泰」（BioNTech）：「體院原定安排我們本月30號才打疫苗，但由於五月初有香港錦標賽，顧慮到打第二針後會出現發燒或不適的機會，所以提前明日打，已見了體院醫生，加上無藥物過敏史或食物、皮膚敏感，心血管都好健康，只是擔心打第二針時會發燒，才提早打。」曾於2019年八破香港女子跳遠紀錄至6米31的俞雅欣，期望未來邁向6米4的成績，今年的大賽會敦在九月的陝西全運會。

以東奧為目標的阿泰，今日四跳中以全程助跑跳出7米51 ，他認為是自己爭取跳回8米或更佳距離的好開始，希望未來的比賽能達到接近東奧參賽標準8米22的成績，他表示接種疫苗是有機會在五月打後的日子會出外比賽。

昨日已在主項100米欄奪冠的呂麗瑤，今日在200米跑由頭帶到尾，以24秒73打跛自己PB，對上一次跑200米是2019年初澳洲一個比賽跑過25秒09個人最佳，難怪跑至終點時，「呂神」不禁展示燦爛笑容：「一直想跑入25秒內，今日一邊跑一邊想24秒、24秒，好開心可以跑到這個PB的時間，原本參加是想測試一下自己的速度有沒有進步。」給自己一年跑一次200米的「呂神」，下星期香港田徑系列賽只會參加100米欄，爭取接近東奧標準。

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