曼城周六在英足盃八強，以2:0擊敗愛華頓，當中先開紀錄的中場根度簡延續近期強勢，連續三仗取得入球進賬。對於藍月亮今季仍有機會問鼎四冠王，根度簡直言目前最重要的就是一眾隊友，在國際賽期後能夠健康歸隊，繼續全力搏殺。

「下個目標將會是在國際賽期保持健康，並以最佳狀態歸隊，這其實並不容易，我們之後就會與李斯特城進行一場大戰。」根度簡說。

儘管愛華頓領隊安察洛堤今仗已派出阿倫盧利奧，專門負責凍結根度簡，但這位德國中場再次憑着驚人的後上助攻能力，在完場前六分鐘拿樸迪射門中楣彈出後，成功在禁區內以一記「插水式」頭槌補中，為曼城打破僵局，這已他今季在各項賽事合計的第16個入球，亦是其踏入21年後的第12球。

對於自己今季腳風大順，甚至搖身一變成為曼城首席射手，根度簡就謙稱藍月今季成績理想，是全隊所有人的功勞。「我只是在那裏等待皮球反彈出來，但時機真的很完美。其實當時我也擔心皮球會越楣高出，最終能夠入網真的很感恩。」他說。「我當然很享受入球，但其實大家都一樣。所有人都知道一切都不是理所當然的，所以大家都很努力。我們早就預計到這種比賽會很難踢，但大家都做得很好。」

「有時我們未必可以踢出最佳水準，或者是最悅目的足球，但最重要的就是保持耐性，靜待合適的時機。我們之後還會遇到這樣的比賽，所以今仗正是很好的練習機會。」根度簡補充說。

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