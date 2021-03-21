周日於深水埗運動場上演的港超聯「榜尾大戰」，晉峰再次憑12碼奠勝，以1:0擊敗冠忠南區，擺脫榜尾位置；南區則錄得復賽後五戰全敗。

晉峰今仗有艾拔簡勞停賽，前鋒費利蒲薩續養傷，但有卡爾特納傷癒復出，夥拍黃洛串演中堅；南區再排怪陣，主教練列文任中場，林樂勤踢右閘，卡希爾踢左翼，蔡子濤代替停賽的謝德謙把關。

兩隊在上半場攻門不多，最有威脅的射門來自南區，在32分鐘卡希爾切入中路傳予柏度在右路快放，後者再以左腳施射，皮球中楣彈出，兩隊半場踢成0:0，而晉峰在25分鐘已有黃洛傷出，由曾仲楠入替。

易邊後列文把自己調離場，以史提芬彭利拿入替加強攻力，兩隊都立即取得攻門機會，其中晉峰在48分鐘差點打開紀錄，黃偉國接應傳中窄位一頭，唐道碧及時護空門。其後晉峰由茹子楠博到12碼，卡爾特納在78分鐘操刀射入，晉峰憑這位入球，以1:0擊敗南區，繼上輪擊敗愉園後，連續兩仗於聯賽全取三分，壓過南區及愉園，升上聯賽第六位。

今場共有566人入場，更有不少球迷為晉峰打氣，因此晉峰獲勝後也特意感謝他們的支持。連續兩場為晉峰博得12碼的茹子楠賽後難掩激動，他說：「全隊表現很好，踢出教練的部署，而連勝能提升我們的士氣和信心。」他續指，自己較多觸球機會，能連串球隊，因此自己也喜歡中場中這位置。卡爾特納則指自己射入12碼時並無壓力，並笑言「要是我沒信心，就不會主射吧。」

南區主帥列文對連吞敗仗感無奈，他說：「我們未能把握機會，但只是一刻分心便出錯。」他指未能看清茹子楠博得12碼的經過，但透露賽前留意到今季有不少12碼判決，可惜球隊依舊在禁區犯規。對於南區五連敗，列文指全隊當然想贏，但賽季很長，球隊要繼續努力。

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