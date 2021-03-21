周六NBA常規賽東岸一哥76人主場迎戰帝王，這支東岸勁旅續有雙星艾比迪（Joel Embiid）和賓西蒙斯（Ben Simmons）缺陣，前鋒T夏里士（Tobias Harris）就力證自己是球隊三哥的位置，今場交出「準三雙」29分11籃板和8助攻，帶領76人以129:105輕取帝王，賽後續壓着網隊當東岸一哥。

今季氣勢如虹的76人未受隊內的傷病情況影響，球隊先於明星賽後有艾比迪左膝受傷，今仗賽前亦有「賓仔」賓西蒙斯因膝傷缺陣，「細咖喱」薛夫居里（Seth Curry）今場亦未有上陣。缺少兩大戰將的76人，仍有第三得分手夏里士挺身而出，他首節就領軍打出強勢的42:21比分，在全場未有落後過之下，最多領先帝王36分，在勝負完全沒懸念下，他打了30分鐘就提早休息，給予一班後備球員落場攞經驗。教練李華士（Doc Rivers）都讚揚他說：「他為今晚的比賽帶出節奏，以他的態度和他的攻勢，他這場的表現真的非常出色。」

夏里士就表示，能在缺少兩位拍擋的情況下贏球，真的很鼓舞：「我們願意被分散注意力『喂我們沒有兩位最頂級的球員上陣』，或是『我們要接受嗎』這樣的想法嗎，如果有人說我們沒有他倆不能贏，我會有點介意，因為我們是一隊人，我知道我們團隊合作能打得有多好，我們有個體系，當我們跟隨指令去做，我們就是一支球隊。」76人大勝後近8戰贏了7場，賽後以1場勝差領先次席的網隊。

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