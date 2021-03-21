NBA本月初完成上半季賽事後，由湖人球星勒邦占士（LeBron James）和76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）成為常規賽MVP兩大熱門人選，但隨着二人先後受傷休戰，令今季表現出色的拓荒者控衞尼拉特（Damian Lillard）和金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic），爭逐獎項的機會大大提升。

把個人社交帳號改為「The Process」的艾比迪，近季被指表現停濟不前，但他今季即脫胎換骨，場均得到29.9分（今季第3）、11.5籃板（今季第7）和3.3助攻，帶領76人躍升為東岸一哥。而上季領湖人奪冠的占士，新季表現繼續勇猛，加上他在隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis）休戰時撐起球隊，與艾比迪成為常規賽MVP兩大熱門。惟隨着艾比迪於明星賽後復出一場就膝部受傷，占士亦於周六湖人不敵鷹隊的常規賽扭到右足踝，暫復出無期，二人有機會被剔走。據美國CBS體育指，以往MVP候選人在缺席超過10場賽事或以上，就會被剔出候選人名單，對上一位單季缺陣10場以上仍能贏得MVP的，是00/01球季的艾華遜（Allen Iverson）。不過NBA近季因輪休政策，對MVP候選人的上陣場數有所放寬，在2000年代每位MVP平均上陣96%的比賽，過去5季已跌至92%。

除占士和艾比迪，今季帶領金塊由季初西岸底部升至現時第5位的中鋒祖傑，亦是另一熱門人選，近日再有表現出眾的尼拉特加入戰陣，後者領拓荒者取得西岸第6排名。但考慮到二人效力的球隊未能取得分岸前四排名，亦有傳近季當選MVP的網隊球星夏登（James Harden）和公鹿「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）再被列入考慮，前者在隊友杜蘭特（Kevin Durant）受傷時，領網隊取得六連勝。但一切評論仍是言之過早，仍須待下半季完成更多賽事，才能作更多的估算。

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