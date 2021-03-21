曼城今季爭四冠之路，意外是不少好像根度簡這類本為配角的角色突然擔起重任，作用顯得較一些「主角」更重要。要數今季發揮不佳的主力，史達寧就是其中一個，今場也相對表現低迷，更諷刺是曼城在他被換出後，才終於打破僵局。

對上2、3季，史達寧一直是隊內地位不可動搖的球員，但今季情況有變，隨着小將菲爾科頓上位，加上右路的馬列斯最近也非常搶鏡，這位英格蘭翼鋒則因自身狀態平平，開始失去主帥哥迪奧拿對他的信任，在某些比賽將他貶作後備。

今場英足盃鬥愛華頓，正選出場的史達寧雖然4腳射門，兩腳中框，數據上不算太差，但整體不夠活躍，多只在左路活動，參與進攻的存在感不高，結我他在80分鐘被換走，由奇雲迪布尼入替，而球隊就在他離場後的4分鐘，由根度簡打破悶局，十分諷刺。

連同今仗，史達寧已經8場比賽顆粒無收，對上一個入球要數到一個月前作客阿仙奴一仗。雖說上周中歐聯對慕遜加柏時投訴隊友不傳球給他、堪稱隊史最佳射手的阿古路，今季也因傷患頻仍下淡出主力之列，但與這位即將約滿的老將不同，26歲的史達寧顯然仍在哥帥的計劃內，且看擅長改造球員的哥迪奧拿，國際賽周後有何妙法激活這位愛將。

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