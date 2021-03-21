俄羅斯球手卡拉斯夫周六在杜拜網球錦標賽決賽直落兩盤擊敗南非的夏里士，贏得職業生涯首個ATP巡迴賽冠軍，是繼梅韋迪夫和魯布列夫之後，今年第三位奪得ATP冠軍的俄羅斯球手。

持外圍參賽的卡拉斯夫，是以6:3和6:2輕取外圍賽出線球手夏里士而贏得杜拜錦標賽冠軍。這名27歲球手今年打入了澳洲公開賽4強，是公開賽時代第一位在「大滿貫」地標便晉身4強的男子球手，他在澳網後世界排名由114位狂升至42位。卡拉斯夫在今年的14場比賽中，只曾被祖高域及迪安擊敗，周五在杜拜的4強戰打足三盤淘汰了首號種籽魯布列夫，周六只花了1小時15分鐘便戰勝夏里士封王。

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